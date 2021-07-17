Мадрид, 17 июля, 2021, 10:08 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Барселона» и мадридская команда «Атлетико» пока не могут договориться об обмене французского форварда каталонцев Антуана Гризманна на хавбека мадридцев Сауля Ньигеса. Об этом 17 июля сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Twitter.

Biser Todorov Антуан Гризманн

По информации источника, в настоящее время стороны продолжают вести переговоры об обмене, однако не могут окончательно договориться.

При этом указывается, что 30-летний французский футболист рассматривает только варианты с продолжением карьеры в «Барселоне» или возвращение в «Атлетико», а 26-летний испанский игрок готов предпочесть такому обмену переход в один из клубов английской Премьер-лиги.

Отметим, в завершившемся сезоне Антуан Гризманн сыграл в составе «Барселоны» в 51 матче и смог в них забить 20 мячей и отдать 13 голевых пасов. В то же время Сауль Ньигес сыграл за «Атлетико» в 41 матче и отметился в них двумя голами и одной результативной передачей.