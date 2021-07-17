Николаев, Украина, 17 июля, 2021, 09:47 — ИА Регнум. В Николаевской области Украины упал вертолет Ми-2. Об этом сообщает сегодня, 17 июля, госслужба Украины по ЧС.

Mottld Вертолёт Ми-2

Сообщается, что вертолет Ми-2 упал вблизи села Зайвое Николаевского района в 6:08 по местному времени (совпадает с московским временем). При падении вертолет загорелся, погибли два человека — пилот и помощник пилота.

Уточняется, что вертолет принадлежал авиакомпании «Меридиан-Авиа-Агро».