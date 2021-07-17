Вашингтон, 17 июля, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Запуск корабля Starliner к Международной космической станции назначен на 30 июля. Об этом сообщает пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Mediaarchive.ksc.nasa.gov Корабль CST-100 Starliner

Пуск будет проводиться посредством ракеты-носителя Atlas V с космодрома в штате Флорида на мысе Канаверал. Планируется, что Starliner причалит к МКС 31 июля. После расстыковки с орбитальной станцией корабль должен совершить мягкую посадку в пустыне на западе США.

Компания Boeing разработала корабль Starliner по контракту NASA для доставки астронавтов на МКС. Первый испытательный полёт нового корабля без экипажа на борту состоялся в декабре 2019 года.

Этот пуск завершился частичной неудачей — при выходе на опорную орбиту возник сбой в работе бортового компьютера. Из-за этого корабль не смог достичь МКС и вернулся на Землю без стыковки с орбитальной станцией.

Первоначальная программа испытаний предусматривала, что второй полёт будет проходить в пилотируемом режиме. После изучения результатов первого испытания специалисты NASA и Boeing решили провести повторный полёт без экипажа на борту.