Вашингтон, , 09:34 — REGNUM Власти США намерены эвакуировать 2,5 тысячи граждан Афганистана непосредственно на территорию Соединенных Штатов, а не в третьи страны. Всего вывезти из Афганистана США готовы 12,5 тысяч местных жителей. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на три источника в американской администрации.

Афганцы U.S. Army

Напомним, что власти США объявили о выводе своих войск из Афганистана. К сегодняшнему дню вывод войск практически завершен. Президент США Джозеф Байден также заявил, что США эвакуируют из Афганистана тех его граждан, которые в прошлом сотрудничали с американцами. При этом эвакуированы будут тысячи афганских граждан.

Сперва предполагалось, что афганцы будут вывезены в третьи страны на период рассмотрения заявлений о постоянном месте жительства в США. Однако 2,5 тысячи афганских граждан ранее уже прошли проверку безопасности, что позволит вывезти их с семьями сразу же в США. После того, как они пройдут медицинский осмотр, им позволят остаться в США в качестве беженцев.

Оставшиеся 10 тысяч афганцев будут перевезены на военные базы США за границей или в третьи страны.

Эвакуация начнется в ближайшие дни.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 тысяч афганцев, которые работали на США, подали заявление о переселении в Соединенные Штаты, так как опасаются расправы после ухода американцев.