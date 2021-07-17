Томск, 17 июля, 2021, 09:33 — ИА Регнум. Пилота, пострадавшего при жёсткой посадке Ан-28 в Томской области, готовят к оперативному лечению. По имеющимся данным, операция состоится сегодня, 17 июля.

(сс) skeeze Операция

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По словам главного внештатного врача-травматолога областного департамента здравоохранения Станислава Шагиахметова, болевого синдрома у пациента практически нет.

«Операция будет заключаться в установке металлоконструкции, которая зафиксирует сломанную кость. Операция рядовая для нас, восстановление после нее 100-процентное. То есть он сможет вернуться к своей профессиональной деятельности», — цитирует медика канал «Область здоровья».

Если операция пройдет успешно, через 5−7 дней пилота выпишут на амбулаторное долечивание.

Что касается второго госпитализированного пострадавшего, пациентка с сотрясением головного мозга чувствует себя хорошо. Девушка проходит консервативное лечение.

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Как сообщало ИА REGNUM, жёсткая посадка пассажирского самолёта Ан-28 произошла в Томской области 16 июля. Экипаж и пассажиры живы. Госпитализированы двое: пилот и девушка-пассажирка.