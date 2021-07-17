Лондон, 17 июля, 2021, 09:34 — ИА Регнум. В новом сезоне полузащитник Гарет Бэйл, который в завершившемся сезоне играл в лондонском футбольном клубе «Тоттенхэм» на правах аренды от мадридского «Реала», не будет играть в составе английской команды. Об этом 17 июля заявил главный тренер лондонцев Нуну Санту, его слова приводит британская вещательная корпорация Би-би-си.

Steindy Гарет Бэйл

«Бэйл не будет частью нашей команды (в грядущем сезоне)», — сказал он.

При этом ранее в СМИ появилась информация о том, что 31-летний футболист в новом сезоне вернется в мадридский «Реал» и доиграет один сезон до окончания срока действия своего контракта.

Отметим, в завершившемся сезоне Гарет Бэйл сыграл за «Тоттенхэм» в 34 матчах, забив в них 16 мячей и отдав три голевых паса.