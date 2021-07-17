Токио, 17 июля, 2021, 09:34 — ИА Регнум. Среди связанных с организацией летних Олимпийских игр (ОИ) в Токио людей было выявлено не менее 15 носителей коронавируса. Об этом 17 июля сообщает агентство Kyodo со ссылкой на организационный комитет Игр.

Olympic.org Олимпиада в Токио. 2020

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: болезнь на шаг впереди — все новости»

По данным организаторов, как минимум у 15 человек, в той или иной степени связанных с организацией Олимпиады, тест на SARS-CoV-2 показал положительный результат.

При этом организаторы из соображений конфиденциальности не сообщают личные данные заразившихся коронавирусом.

Отметим, на сегодняшний день заражение коронавирусом было выявлено у спортсменов и членов команд из нескольких стран, которые прибыли в Японию на Олимпиаду. В их числе оказались спортсмены из Израиля, Уганды и Сербии, а также люди из вспомогательного персонала сборных Нигерии и России.