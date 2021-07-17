Москва, 17 июля, 2021, 09:12 — ИА Регнум. В России с 2022 года каждый пенсионер будет получать пенсию не ниже регионального прожиточного минимума. Об этом пишет «Российская газета».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

Если размер назначенной гражданину пенсии оказывается ниже регионального прожиточного минимума, то ему полагается социальная доплата до величины минимальной пенсии в этом регионе. При этом на доплату могут рассчитывать неработающие пенсионеры.

Оформить пенсию начиная с 2022 года можно будет через портал государственных услуг, при этом все подтверждающие стаж документы уже будут в распоряжении Пенсионного фонда России. Также не потребуется и ежегодного подтверждения факта проживания на селе для того, чтобы получить надбавку 25% к фиксированной выплате пенсии.

Безработным за два года до наступления официального пенсионного возраста пенсия будет назначаться автоматически — это будет делаться с момента, когда Центр занятости населения выдал предложения о направлении гражданина на досрочную пенсию по старости. Автоматически пенсия будет назначаться инвалидам.