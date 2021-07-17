Нижний Новгород, 17 июля, 2021, 09:12 — ИА Регнум. Церемония открытия V фестиваля нового российского кино «Горький fest» прошла 16 июля. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

Kenneth Lu В кинотеатре

Первые показы в рамках фестиваля пройдут 17 июля в Нижегородском театре драмы им. Максима Горького. Показы на нескольких площадках города продлятся до 23 июля. Также в рамках фестиваля пройдут творческие встречи, круглые столы и специальные события.

В 2021 году в конкурсную программу фестиваля вошли 11 фильмов. По итогам фестиваля жюри определит победителей в категориях «Лучший фильм», «Лучший режиссёр», «Лучшая роль» и «Лучшей сценарий». Организаторы отмечают, что получили более 300 заявок на участие в конкурсной программе.

В состав жюри вошли кинокритик Зара Абдуллаева, драматург Александр Родионов, кинорежиссёр Александр Велединский, актёр Павел Табаков и актриса Юлия Хлынина.

Фестиваль «Горький fest» проводится с 2017 года. Задачей фестиваля является демонстрация развития киноязыка и трансформации классических форм. В конкурсной программе принимают участие игровые, анимационные, документальные полнометражные, короткометражные фильмы и киноальманахи.