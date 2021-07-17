Москва, 17 июля, 2021, 09:09 — ИА Регнум. В начале грядущей недели в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) ожидается похолодание, а также ливни и грозы, однако уже 22−23 июля температура воздуха снова поднимется до +29 °C. Об этом 17 июля рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Pixabay.com Гроза

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"Погода будет достаточно пестрая с точки зрения того, что после аномальной жары будут и грозы, и ливни, и похолодание, если говорить про следующую неделю», — приводит его слова ТАСС.

Также синоптик уточнил, что в этот период в указанных регионах температура воздуха составит +24… +26 °C.

«Но уже в конце следующей (рабочей) недели у нас опять будет больше солнца, и температура будет пробиваться до +27… +29 °C», — добавил Варакин.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары был продлён в Москве до 17 июля.