Киев, 17 июля, 2021, 08:59 — ИА Регнум. С критикой в адрес Вашингтона и Берлина за отсутствие «конкретики» в вопросе противостояния угрозе запуска газопровода «Северный поток-2» выступил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. Соответствующее заявление 16 июля обнародовано на сайте офиса украинского президента Владимира Зеленского.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

Как указал пресс-секретарь президента Украины, в Киеве благодарны президенту США Джо Байдену и канцлеру Германии Ангеле Меркель за их приверженность в вопросе поддержки «территориальной целостности» Украины, за содействие в вопросе продолжения транзита газа и слова о том, что «Северный поток — 2» нельзя позволить России использовать «в качестве оружия».

«Однако мы услышали не самое интересное: как стороны постараются его обеспечить. Мы не услышали конкретики, которую требует президент Владимир Зеленский», — сказал он.

Также Никифоров отметил, что Байден и Меркель подписали совместную декларацию, где пообещали защищать «права и достоинство всех людей и противостоять несправедливости и неравенству, где бы это ни происходило».

«Президент Украины надеется, что так оно и будет. И что самая могущественная страна в мире и самая могущественная страна в Европе останутся верны своим декларациям, своим обязательствам и принципам. И они не обменивают их ни на какие краткосрочные коммерческие интересы», — добавил пресс-секретарь украинского президента.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европейский союз отреагирует и примет меры, если Россия нарушит обязательства по транзиту газа через Украину.