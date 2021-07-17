Киев, , 08:41 — REGNUM Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров раскритиковал итоги переговоров канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом США Джозефом Байденом. Сответствующее заявление опубликовано на официальном сайте президента Украины.

Ангела Меркель (сс) EU2017EE Estonian Presidency

Никифоров благодарит Байдена и Меркель за то, что они уделили внимание Украине и заявили о поддержке «территориальной целостности» этой страны, а также обещали содействовать в вопросе продолжения транзита российского газа через украинскую ГТС. Кроме того, США и Германия обещали, что не позволят России использовать «Северный поток — 2» как оружие.

Однако пресс-секретарь Зеленского заметил, что все что было сказано по итогам переговоров Байдена с Меркель — это декларации, а вот конкретные меры, которые ведущие страны Запада будут использовать, чтобы претворить их в жизнь, обозначены не были.

«Правда, мы не услышали самого интересного: как стороны будут пытаться это обеспечивать. Конкретики, которой требует президент Владимир Зеленский, мы не услышали», — завил Никифоров.

Также пресс-секретарь подчеркнул, что президент Украины Зеленский приветствовал германо-американскую декларацию, в которой эти страны обязуются защищать «права и достоинство всех людей и противостоять несправедливости и неравенству везде, где это произойдет». При этом украинский президент надеется, что США и Германия будут верны своим декларациям, обязательствами и принципам, и не променяют их на коммерческие интересы.