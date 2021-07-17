Пекин, 17 июля, 2021, 08:37 — ИА Регнум. Первые лётные испытания прототипа китайского многоразового корабля для суборбитальных полётов прошли 16 июля. Об этом сообщает газета China Daily со ссылкой на данные Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации.

JeffKogut Космодром Цзюцюань

Ракета-носитель с прототипом разрабатываемого корабля стартовала с космодрома «Цзюцюань» в центральной части Китая. После суборбитального полёта корабль совершил горизонтальную посадку в региональном аэропорту Alxa Right Banner Badanjilin.

В Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации отметили, что эти испытания заложили прочную основу для разработки многоразовой космической транспортной системы. Подробная информация об испытании и технических характеристиках космического корабля не раскрывается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 июля американская компания Virgin Galactic испытала многоразовый космоплан VSS Unity, разрабатываемый для туристических полётов.