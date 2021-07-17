Питтсбург, США, 17 июля, 2021, 08:39 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» намерен защитить своего российского форварда Евгения Малкина от драфта расширения североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает 17 июля журналист портала The Athletic Роб Росси на своей странице в соцсети Twitter.

Michael Miller Евгений Малкин

По данным источника, также «Пингвинз» хотят защитить от этого своих нападающих Сидни Кросби, Тэдди Блюгера, Джейка Гюнцеля, Брайана Раста, Каспери Капанена и Джеффа Картера, защитников Брайана Дюмолина, Криса Летанга и Коди Сеси, а также голкипера Кейси Десмита.

Напомним, драфт расширения НХЛ состоится в ночь на 22 июля и в ходе него новый клуб лиги «Сиэтл Кракен», который станет играть в ней с нового сезона, должен будет выбрать по одному игроку из каждой команды (всего 30 игроков: не менее 14 форвардов, девяти защитников и трех голкиперов), за исключением команды «Вегас Голден Найтс», присоединившейся к НХЛ в 2017 году.