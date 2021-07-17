Канны, Франция, 17 июля, 2021, 08:13 — ИА Регнум. Гран-при программы авторского кино «Особый взгляд» на 74-м Каннском кинофестивале удостоен фильм российского режиссёра Киры Коваленко «Разжимая кулаки». Об этом сообщается на официальном сайте кинофестиваля.

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Программа «Особый взгляд» является второй по значимости (после основного конкурса) программой Каннского кинофестиваля. В 2021 году в рамках этой программы было представлено 20 фильмов, включая две картины российских режиссёров: «Дело» Алексея Германа (младшего) и «Разжимая кулаки» Киры Коваленко.

Жюри конкурса во главе с британским режиссёром Андреа Арнольд признало лучшим фильмом программы картину Коваленко. Приз в зале «Дебюсси» получил продюсер фильма Александр Роднянский, так как режиссёр не смогла попасть на церемонию.

«Бесконечно рад за Киру Коваленко и за всех работавших над фильмом прекрасных профессионалов. Сегодняшняя награда — победа российского кино и международное признание нового талантливого режиссёра!» — прокомментировал Роднянский на своей странице в социальной сети Instagram.

Кира Коваленко окончила Кабардино-Балкарский государственный университет по специальности «режиссура кино и телевидения». Первый полнометражный фильм Коваленко «Софичка» по повести Фазиля Искандера вышел в 2016 году.