17 июля 2021 | Время чтения 4 мин

Военный сценарий с прямым участием одной из стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию маловероятен. Но новая напряженность местного значения тоже устроит Францию, если она намерена зайти в регион и закрепиться в нем. Именно в этом Баку усматривает в действиях Парижа «коварный заговор».

Станислав Тарасов, , 11:01 — REGNUM



Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

Принимая французского посла Джонатана Лакотта, и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян сообщил, что в ближайшее время Ереван посетит президент Франции Эммануэль Макрон. Посол добавил, что «ведутся активные работы по организации этого визита» и что «он станет важным импульсом для развития сотрудничества». Правда, при этом посол обошел вопрос о причинах того, почему раньше (например, в 2018 году) президент Франции как глава одной из стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта соблюдал баланс при визитах в Закавказье, посещая и Армению, и Азербайджан.

На сей раз анонсирован визит Макрона только в Ереван. Как пишет французское издание L'OBS, ранее «Париж буквально разрывался между своей многочисленной армянской диаспорой (а также в целом проармянским настроем) и толстым портфелем азербайджанских нефтедолларов». Теперь Франция сделала выбор и в последней карабахской войне, несмотря на статус в Минской группе, демонстративно выражала Армении свою поддержку. Напомним, что вскоре после подписания 9 ноября 2020 года трехстороннего мирного соглашения Россия — Армения — Азербайджан верхняя палата французского парламента (Сенат) приняла резолюцию, которая фактически предлагает Еревану заключить с Парижем политический союз и, возможно, в будущем военный. Впечатляет единодушие, с которым представители разных французских регионов и различных политических сил поддержали этот документ: «за» высказались 305 сенаторов, 30 воздержались и всего один проголосовал против. При этом следует оговориться, что резолюция не имеет законодательной силы и носит рекомендательный характер. Но формулировки решительные. Сенат заявил, что «осуждает военную агрессию Азербайджана, осуществляемую при поддержке турецких властей и иностранных наемников, и призывает к немедленному выводу азербайджанских вооруженных сил и их сторонников с территорий, захваченных в результате военных операций, проводившихся с 27 сентября 2020 года в нагорно-карабахском регионе».

Макрон и Алиев President.az

Правда, исполнительной властью был отвергнут последний пункт, призывающий правительство признать Нагорно-Карабахскую Республику. Государственный секретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан напомнил позицию властей по этому вопросу: Париж не признает «самопровозглашенную НКР». Правительство Франции как сопредседатель МГ ОБСЕ не может официально поддерживать подобные заявления. «Наша обязанность как сопредседателя Минской группы, — говорил он, — состоит в том, чтобы работать над урегулированием нагорно-карабахского конфликта путем переговоров, в частности по вопросу о будущем статусе Нагорного Карабаха, и исход этих переговоров не может быть определен заранее и в одностороннем порядке». Видимо, также учитывалось, что и сама Армения не признала Нагорно-Карабахскую Республику. Сейчас, похоже, Макрон пытается исправить ситуацию. В этой связи эксперты называют две причины, побуждающие Париж к активным действиям на кавказском направлении.

Первая связана с внутриполитическими корнями. Хотя армянское лобби во Франции не так сильно, как, например, в США (где оно институционализировано на уровне органов власти), влияние многочисленной диаспоры на политиков значительно и Макрон не может с этим не считаться. Помимо того, президент после ухода со сцены канцлера Германии Ангелы Меркель станет активнее рваться в лидеры объединенной Европы.

Армения, Азербайджан и спорные территории в Нагорном Карабахе bellincat.com

Вторая. Париж стремится обозначить себя в Закавказье в качестве влиятельного внешнего игрока, сделать то, чего раньше он избегал. Макрон решил поставить на Армению. Правда, контуры новой политики Франции пока еще не очевидны, так как это связано с изменениями геополитического ландшафта в регионе через использование в своих интересах проблемы нагорно-карабахского конфликта. Игра стоит свеч, если через МГ ОБСЕ настойчиво проводить идею по неизбежному определению статуса Нагорного Карабаха, вывести эту позицию на первый план. Тогда можно блокировать не только реализацию многих положений соглашения 9 ноября 2020 года, но и вернуться в регион. В частности, можно инициировать в формате Минской группы обсуждение не только статуса миротворцев в Нагорном Карабахе, но и попытаться разбавить их «русский состав». Отметим, что незадолго до парламентских выборов Пашинян предлагал реализацию нового формата миротворческого контингента с участием наряду с российскими войсками также подразделений НАТО, в частности военных США и Франции. Выдвижение подобной схемы «урегулирования конфликта» на политико-дипломатическом уровне вполне реально.

Миссия ОБСЕ Aleksandr Sirota

Конечно, военный сценарий с прямым участием одной из стран — сопредседателей Минской группы маловероятен. Но новая политическая напряженность местного значения тоже устроит Францию, если она намерена зайти в регион и закрепиться в нем. Именно в этом Баку усматривает в действиях Парижа «коварный заговор». Как пишет один из бакинских информационных порталов, «в Армении прекрасно понимают, что единственный шанс на возобновление деятельности МГ ОБСЕ — инсценировка боевых действий, нарушение хрупкого перемирия 9 ноября 2020 года, что должно завершиться проведением новой мирной конференции с выдачей новых посреднических мандатов». Вместе с тем вряд ли Пашинян готовится к новой войне, внешние угрозы для него минимальны, неурегулированные вопросы не требуют сиюминутного решения. Новый процесс этот пока еще только набирает обороты. В России внимательно следят за ходом событий. Посмотрим, что предложит армянам Макрон и раскроет ли он «план коллективного Запада» по Карабаху.