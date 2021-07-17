Москва, 17 июля, 2021, 08:12 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Российской Федерации планирует до конца 2021 года в своих подразделениях по всей стране запустить специальную систему под названием «Паутина». Об этом сообщает пресс-центр МВД России.

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Данная система предназначена для предупреждения и раскрытия преступлений, в том числе и для выявления угнанных автомобилей. Система состоит из специального программного обеспечения. Благодаря этому сервису возможна автоматизация деятельности подразделений Госавтоинспекции по оформлению административных правонарушений, зафиксированных дорожными камерами.

Отмечается, что в регионах Центрального федерального округа система «Паутина» уже работает.

Предполагается, что с помощью «Паутины» будет довольно просто разыскать угнанный автомобиль, даже если злоумышленники перегнали его в соседние регионы.