Токио, 17 июля, 2021, 08:13 — ИА Регнум. Первый подтвержденный случай заражения коронавирусом выявлен среди тех, кто проживает в Олимпийской деревне в Токио. Об этом 17 июля сообщает телеканал NHK со ссылкой на оргкомитет Олимпиады.

Olympic.ru Олимпиада в Токио 2020

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Отмечается, что тест на SARS-CoV-2 оказался положительным у одного из членов зарубежной сборной, при этом его личные данные не разглашаются. В то же время, как указывает телеканал, выявленный носитель коронавируса не является спортсменом.

Также генеральный секретарь оргкомитета «Токио-2020» Тосиро Муто рассказал, что заразившегося коронавирусной инфекцией выявили во время каждодневного тестирования, проводимого на регулярной основе. Вместе с тем не уточняется, был ли заразившийся вакцинирован от COVID-19.

Отметим, ранее случаи заражения коронавирусом на Олимпиаде были выявлены у спортсменов и членов команд, которые прибывших в Японию для участия в соревнованиях. В то же время это происходило или в аэропорту по прилете, или в местах предварительного размещения сборных. Этот случай стал первым заражением SARS-CoV-2 в Олимпийской деревне.