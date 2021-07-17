Кейптаун, 17 июля, 2021, 07:59 — ИА Регнум. Подрыв конституционного строя был целью организаторов беспорядков в Южно-Африканской Республике, заявил президент страны Сирил Рамафоса 16 июля в ходе телеобращения к согражданам.

Цитата из к/ф «Джокер». Реж. Тодд Филлипс. 2019. США Беспорядки

По его словам, акции были спланированы группой лиц и должны были вызывать народные волнения и расовую напряженность в государстве через экономические потрясения, хаос, а также информационные атаки в соцсетях.

Президент признал, что власти не были готовы к беспорядкам такого масштаба. Вместе с тем, как отметил Рамафоса, устроители акций не смогли реализовать свой план, поскольку не нашли поддержки со стороны населения.

Глава государства подчеркнул, что ситуация в провинциях Квазулу-Наталь и Гаутенг, наиболее задетых беспорядками, стабилизировалась. Он также сообщил, что властям известны имена организаторов и подстрекателей, поисками которых уже занимается полиция. На помощь правоохранительным органам направлены 25 тыс. военных. Рамафоса добавил, что ущерб от акций достигает «миллиардов рандов».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля и. о. министра при президенте ЮАР Кумбудзо Нтшавени заявила, что количество жертв массовых беспорядков в стране увеличилось до 212.