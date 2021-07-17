Ульяновск, 17 июля, 2021, 07:46 — ИА Регнум. Более 500 автомобилей скорой помощи и 130 школьных автобусов в рамках государственной программы обновления парка машин произведёт Ульяновский автомобильный завод. Об этом сообщается на официальном сайте губернатора и правительства Ульяновской области.

Иван Лазебный ИА Красная Весна УАЗ

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение о выделении средств из резервного фонда. Всего на обновление автопарка будет выделено более 15 млрд рублей. Отмечается, что средства выделяются только российским автомобилестроительным компаниям с высоким уровнем локализации производства.

В рамках этой программы УАЗ произведёт 570 автомобилей скорой помощи класса «B» и девять реанимобилей класса «C». Также Ульяновский автозавод выпустит 138 школьных автобусов вместимостью до 20 человек.

«Программа обновления парка машин скорой помощи и школьных автобусов — действенная мера как для развития транспортной инфраструктуры в регионах, так и для поддержки российских автопроизводителей», — отметил генеральный директор ООО «УАЗ» Адиль Ширинов.

Он добавил, что большая часть автомобилей в рамках этой программы будет поставлена в августе и сентябре текущего года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2021 года производство лёгких коммерческих автомобилей (LCV) на Ульяновском автомобильном заводе выросло в 2,2 раза в годовом исчислении.