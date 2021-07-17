Москва, 17 июля, 2021, 07:24 — ИА Регнум. Специалисты космодрома «Байконур» приступили к транспортировке на стартовый комплекс ракеты-носителя «Протон-М» с новым российским модулем Международной космической станции «Наука». 17 июля об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале.

NASA Российский сегмент МКС после присоединения модуля «Наука»

Работы по транспортировке начались в 02:30 по московскому времени. Накануне вывод на старт был одобрен государственной комиссией.

Запуск ракеты «Протон-М» с модулем «Наука» назначен на 21 июля. Россия отправит новый модуль к МКС впервые за последние 11 лет.

Многофункциональный лабораторный модуль «Наука» оснащён универсальными рабочими местами для проведения научных исследований. Также модуль оборудован каютой для одного члена экипажа станции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле стартовый комплекс космодрома «Байконур» был оснащён дополнительным оборудованием, которое будет использоваться для приёма и передачи телеметрической информации нового модуля МКС «Наука».