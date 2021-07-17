Москва, 17 июля, 2021, 07:16 — ИА Регнум. Министр финансов России Антон Силуанов позитивно оценивает присвоение агентством S&P кредитного рейтинга по обязательствам в иностранной валюте на уровне «BBB-» со стабильным прогнозом. Об этом 17 июля сообщили в пресс-службе министерства.

ИА REGNUM Российская экономика

«Решение агентства… рассматривается нами как еще одно подтверждение правильности проводимой правительством экономической политики», — сказал Силуанов.

Показательным, по его словам, является и прогноз S&P относительно роста ВВП России в 2021 году на 3,7% годовых. Он свидетельствует о том, что российская экономика в условиях пандемии обеспечена достаточной устойчивостью перед лицом «потенциальных внешних шоков».

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что S&P подтвердило рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне «ВВВ-/А-3».