Майами, США, 17 июля, 2021, 07:14 — ИА Регнум. Идентификационные данные, которые касались нескольких погибших при обрушении многоквартирного дома в американском городе Серфсайд (штат Флорида), похитил хакер. Об этом заявил мэр города Чарльз Беркетт 16 июля в эфире телеканала WPLG.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

Он отметил, что семьи жертв уже оповещены об инциденте. Беркетт призывал их заблокировать банковские карты, принадлежавшие погибшим. Мэр добавил, что правоохранительные органы ведут поиски преступника.

Как сообщало ИА REGNUM, обрушение 12-этажного дома в Серфсайде произошло в ночь на 24 июня. В результате случившегося погибли по меньшей мере 97 человек, а еще 14 — считаются пропавшими без вести.