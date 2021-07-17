В Гаити началась вакцинация от COVID-19
Порт-о-Пренс, 17 июля, 2021, 06:59 — ИА Регнум. Массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции стартовала в Гаити 16 июля, сообщает информационное агентство EFE.
Иван Шилов ИА REGNUM
Вакцинация
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Она стала последней страной в Западном полушарии, начавшей подобную кампанию. Процесс помогла организовать Панамериканская организация здравоохранения.
Первыми в стране должны быть привиты медики и лица из групп риска. Для этого ранее в республику в рамках международного механизма COVAX были доставлены 500 тыс. доз вакцин.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня власти Гаити разрешили частным компаниям ввоз в страну вакцин от COVID-19.