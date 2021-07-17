Москва, 17 июля, 2021, 06:56 — ИА Регнум. Систему специального розыска автомобилей по всей России, получившую название «Паутина», МВД России планирует запустить до конца 2021 года. Об этом 17 июля сообщили в пресс-центре ведомства.

Chris Угон автомобиля

«Внедрение специального программного обеспечения «Паутина» на территории РФ планируется до конца текущего года», — сообщили в МВД РФ.

Система уже работает в Центральном федеральном округе России. В будущем ею будут оснащаться все подразделения ведомства.

Сервис «Паутина» предназначен для предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений и административных правонарушений, выявления угнанных автомобилей, а также машин, скрывшихся с мест ДТП.