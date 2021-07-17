Вашингтон, , 06:48 — REGNUM Экс-глава Белого дома Дональд Трамп не имеет учетных записей ни в одной из существующих социальных сетей. Об этом говорится в заявлении бывшего президента, распространенного 16 июля его пресс-службой.

Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Однако, по словам политика, он прорабатывает несколько вариантов в рамках указанного вопроса. Трамп отметил, что может присоединиться к какой-либо из уже имеющихся платформ, либо создать новую.

Республиканец подчеркнул, что когда примет соответствующее решение, сообщит о своем шаге.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля издание Politico распространило информацию о том, что сотрудники из команды Дональда Трампа якобы анонсировали запуск платформы микроблогов Gettr, которую назвали альтернативой крупнейшим соцсетям США.

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