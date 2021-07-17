Майами, США, 17 июля, 2021, 06:32 — ИА Регнум. Житель американского штата Флорида Уильям Ходж задержан полицией после попытки закинуть похищенного им аллигатора на крышу здания. Об этом сообщается 16 июля на сайте управления общественной безопасности города Дейтона-Бич-Шорс.

Florida Fish and Wildlife Аллигатор

Мужчина выкрал рептилию из парка для мини-гольфа, а после избил ее. Полицейские обнаружили преступника, когда тот нес животное, чтобы забросить его на крышу бара. В заявлении ведомства говорится, что Ходж бил аллигатора о землю, держа его за хвост.

В отношении злоумышленника выдвинуты обвинения в краже со взломом, а также в жестоком обращении с животными. Рептилию вернули в парк, откуда она была похищена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на юге американского штата Калифорния был застрелен павлин. До этого на площадке объявлений появилось сообщение о награде тому, кто убьет птицу. Убийцу павлина задержали. Ему предъявлены обвинения в жестоком обращении с животными и преступном сговоре.