Кито, 17 июля, 2021, 06:14 — ИА Регнум. Бессрочную голодовку приводят в Эквадоре из-за закона о межкультурном образовании (LOEI) по меньшей мере 48 человек, в том числе педагоги, учащиеся и их родители. Об этом заявила глава Национального союза работников образования (UNE) республики Исабель Варгас 16 июля в ходе пресс-конференции.

Роберт Келер. Забастовка. 1886

Участники акции требуют ввести поправки в законодательство страны, которые бы позволили поднять размер базовой ежемесячной зарплаты педагогов с $800 до $1000. Один из участников акции, которая длится уже пять дней, оказался в больнице.

Варгас отметила, что к протестующим с 19 июля присоединятся три эквадорские провинции — Котопакси, Санто-Доминго и Имбабура.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая члены общины коренной для Эквадора народности кечуа заблокировали нефтяное месторождение Эден-Ютури, которое находится в эквадорской провинции Орельяна. Так они выразили свое несогласие с деятельностью объекта.