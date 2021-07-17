Екатеринбург, 17 июля, 2021, 05:56 — ИА Регнум. В Екатеринбурге ночью 17 июля всё же прошёл отменённый ранее властями царский крестный ход. Его участники прошагали от Храма-на-Крови до Ганиной ямы.

Ekaterinburg-eparhia.ru Крестный ход в Екатеринбурге

Шествие началось после окончания божественной литургии. Участие в нём принял и митрополит Евгений. Всего, по разным оценкам, оно объединило несколько тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 17 июля 1918 года в Екатеринбурге были расстреляны бывший император Николай II, члены его семьи и приближённые. В это время традиционно проводится крестный ход от Храма-на-Крови, воздвигнутого в 2003 году на месте дома Ипатьева, в подвале которого и произошёл расстрел, до Ганиной ямы, где были найдены костровища, а также драгоценности, принадлежавшие этой семье.

В 2021 году власти Свердловской области отменили проведение крестного хода. Причиной стала ситуация с коронавирусом.