Вашингтон, , 05:47 — REGNUM Суд Южного округа американского штата Техас частично прекратил действие программы, которая позволяла легализовать сотни тысяч нелегальных мигрантов, проникших в США будучи несовершеннолетними. Об этом свидетельствуют данные пресс-службы инстанции.

Поток мигрантов Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно постановлению, администрация экс-президента США Барака Обамы нарушила закон, начав выполнение этой программы. В частности, Конгресс США не разрешал никаких послаблений для нелегальных мигрантов, уже находящихся на территории Соединенных Штатов. Теперь, согласно решению суда, министерство внутренней безопасности (МВБ) не имеет права принимать заявки на участие в этой программе. При этом постановление не затрагивает тех нелегалов, которые уже начали участвовать в программе.

Сама программа начала действовать при экс-президенте США Бараке Обаме. Ее неоднократно критиковали члены Республиканской партии и пытались прекратить ее действие. Судебные разбирательства начались еще в 2014 году в ряде штатов, где основные посты в администрациях занимают республиканцы.