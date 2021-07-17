Нью-Йорк, США, 17 июля, 2021, 03:58 — ИА Регнум. Рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне «ВВВ-/А-3» подтвердило международное рейтинговое агентство S&P, 15 июля сообщается на сайте организации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

Также был подтвержден рейтинг РФ по обязательствам в национальной валюте — «BBB/A-2». Прогноз в обоих случаях «стабильный».

В S&P считают, что уровень внешнего и внутреннего долга России может нивелировать угрозы для бюджетной или финансовой стабильности государства, которые появились на фоне пандемии коронавируса и заявлений Запада по поводу введения новых санкций.

Вместе с тем в агентстве не исключают, что рейтинг может подвергнуться давлению в случае ухудшения государственного баланса РФ или ужесточения санкционного режима.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня международное агентство Moody's подтвердило суверенный рейтинг России на инвестиционном уровне Ваа3 со «стабильным» прогнозом.

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