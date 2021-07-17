Бразилиа, 17 июля, 2021, 03:49 — ИА Регнум. Не менее семи человек погибли в результате падения опоры линии электропередач на севере Бразилии, сообщает местный департамент здравоохранения.

ЛЭП

Сообщается, что инцидент произошел в штате Пара вечером 16 июля. В результате падения опоры шесть человек погибли на месте, один был доставлен в больницу, однако врачи не смогли спасти его жизнь. Еще пять человек получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали. Отмечается, что на месте происшествия на момент падения опоры ЛЭП находились около 26 человек. Сейчас спасатели ищут других возможных пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня в Чувашии в городе Канаше погиб электромонтер во время очистки ЛЭП от листьев. Отмечалось, что на работника упал спиленный ствол дерева. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.