Тегеран, 17 июля, 2021, 07:31 — ИА Регнум. 16 июля Facebook заявила о срыве проводимой в Иране онлайн-операции по кибершпионажу, целью которой были в основном военнослужащие США и люди, работающие в оборонных и аэрокосмических компаниях. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Компания Facebook объявила об уничтожении около 200 аккаунтов, управляемых иранской группой хакеров, которую эксперты по безопасности окрестили «Черепашьей скорлупой».

Компания отметила, что группа использовала поддельных онлайн-персонажей для связи с целями, иногда в течение нескольких месяцев укрепляла доверие и приводила людей на другие сайты, где их обманом заставляли переходить по вредоносным ссылкам, которые заражали их устройства шпионскими вредоносными программами.

Соответственно, дочерняя компания LinkedIn заявила, что удалила ряд учетных записей, а Twitter заявил, что активно изучает информацию, содержащуюся в отчете Facebook.

Иран пока не дал никакой официальной реакции на заявления Facebook.