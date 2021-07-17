Тегеран, 17 июля, 2021, 07:41 — ИА Регнум. Сборная Ирана завоевала титул 4-го чемпионата Азии по пляжному волейболу до 21 года. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 16 июля.

Иран (Аболхассан Хакизаде/Сина Шокати) одержал победу над сборной Таиланда (Пхичакон Наратон/Фанупхонг Танан) со счётом 2−1 (17−21, 28−26, 15−7) в матче за золотую медаль, сообщает IRNA. Вторая команда Таиланда одолела соперника в матче за бронзовую медаль.

Амир Реза Замани и Реза Нагибизаде Шамили, представлявшие вторую команду Ирана, также приняли участие в соревнованиях. В сообщении отмечается, что иранские спортсмены проиграли Таиланду и Австралии на групповом этапе.

Чемпионат Азии по пляжному волейболу до 21 года проходил в Накхонпатом (Таиланд) с 12 по 15 июля.