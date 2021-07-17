Тегеран, 17 июля, 2021, 08:14 — ИА Регнум. 16 июля министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отреагировал на последние действия США, заявив: «Приведите свой дом в порядок, прежде чем бросать кирпичи в других». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Связанные с США боевики вынашивают заговоры на территории страны с целью убийства лидеров на Гаити и в Венесуэле, в то время как правительство США деловито скрывает свои преступные связи, обвиняя других в явно нелепой, по-детски задуманной операции по похищению людей», — написал он в твиттере.

В соответствующих замечаниях в начале июля министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что насилие США в отношении Ирана продолжается в форме экономического терроризма. Он сделал эти замечания в сообщении в твиттере в связи с убийством иранца на борту рейса 655 тридцать три года назад.

Зариф пояснил, что 33 года назад США сбили #IranAir655, убив всех 290 гражданских лиц на борту.

«Будучи молодым дипломатом, я был свидетелем того, как Соединенные Штаты отказались извиниться за человеческую трагедию. Насилие США против иранцев началось задолго до этого и продолжается сегодня в виде #Экономического терроризма против нашего народа», — заключил дипломат.