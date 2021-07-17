Берлин, 17 июля, 2021, 03:37 — ИА Регнум. По меньшей мере 362 человека пострадали из-за наводнений в округе Арвайлер (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) на западе Германии, 16 июля сообщается на сайте полицейского управления региона.

И. Имре. Наводнение

Кроме того, в этом районе от последствий удара стихии погибли 62 человека. Власти не исключают, что число погибших и пострадавших может увеличиться.

Наводнения вызвали сбои в работе сетей мобильной и стационарной связи, что мешает получать запросы от людей, нуждающихся в помощи. Кроме того, обрушившаяся на регион стихия усложнила дорожное сообщение.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля власти Арвайлера объявили, что около 1,3 тысячи человек пропали без вести в округе из-за наводнений, которые обрушились на западные регионы Германии.