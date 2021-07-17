Тегеран, 17 июля, 2021, 08:16 — ИА Регнум. 16 июля министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 86 791, причем за последние 24 часа от смертельного вируса погибло еще 199 иранцев. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«Еще 199 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 86 791», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа в стране было выявлено 21 885 новых случаев заражения COVID-19, при этом 2410 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 3 101 618 пациентов из общего числа 3 485 940 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

4135 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Министерство здравоохранения также объявило, что 5 688 452 иранца получили первую дозу вакцины против коронавируса.