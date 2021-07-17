Тегеран, 17 июля, 2021, 08:24 — ИА Регнум. Иранский город Тебриз является кандидатом на звание творческого города в рамках программы «Город литературы» под руководством Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), заявил мэр Тебриза. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 16 июля.

Ирадж Шахин Бахер заявил, что Тебриз в провинции Восточный Азербайджан является колыбелью выдающихся художественных и литературных школ мысли. По его словам, город также являлся убежищем для ученых, поэтов и литературоведов, в том числе Саиба, Шамса, Мохаммеда Фозули, Мохаммеда Хоссейна Шахрияра, Парвина Этесами и Хомама.

Тебриз обладает ценными и обширными возможностями для глобальных обменов. Город нацелен на получение звания творческого города литературы в рамках программы ЮНЕСКО, представляющей широкую сеть творческих городов. Сеть была запущена в 2004 году, и в настоящее время в нее входят города-члены семи творческих областей.