Тегеран, 17 июля, 2021, 08:25 — ИА Регнум. Германия и Иран предоставили своим студентам возможность учиться в одном немецком и двух иранских университетах в провинциях Тегеран и Курдистан. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 16 июля.

Немецкий академический университет (DAAD), крупнейшая в мире организация, финансирующая международный обмен студентами и исследователями, проложила путь для трех университетов Кельна, Тегерана и Курдистана с целью обмена студентами в рамках проекта под названием «Многоязычие в Иране, социальный взгляд на грамматическое разнообразие», направленного на содействие академическим обменам с фондом в 100 000 евро.

Первый этап этого плана находится в стадии реализации, и не исключено, что проект будет продлен более чем на два года. Цель проекта — познакомить студентов с культурной, социальной и образовательной ситуацией в обеих странах.

Студенты из университетов Тегерана и Курдистана собираются провести три месяца в Кельнском университете в исследовательских целях. Немецкие студенты также проведут три месяца в Иране и продолжат свои исследовательские проекты.

До сих пор в Германию были направлены два студента и один профессор из Тегеранского университета, а также один студент из Университета Курдистана.

Два аспиранта и один магистрант, изучающие лингвистику в Кельнском университете, будут направлены в Университет Курдистана в сентябре.