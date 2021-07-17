Тегеран, , 08:26 — REGNUM 16 июля посольство Китая в Тегеране написало на своем веб-сайте в шестую годовщину подписания ядерной сделки 2015 года, также известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил о необходимости снятия антииранских санкций. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Лицзянь заявил: «14 июля исполняется шестая годовщина СВПД по иранской ядерной проблеме. СВПД как результат 13 лет кропотливых переговоров является большим успехом многосторонней дипломатии. Это классический пример урегулирования споров посредством диалога и консультаций, а также основа для поддержания международного режима нераспространения и содействия миру и стабильности на Ближнем Востоке».

По его словам, совместные усилия по защите и осуществлению СВПД служат общим интересам международного сообщества. Представитель Китая далее отметил, что Соединенные Штаты должны соблюдать свои обязательства по международному соглашению и проявлять искренность.