Тегеран, 17 июля, 2021, 08:27 — ИА Регнум. 16 июля заместитель министра Ирана охарактеризовал рынок Армении как особую возможность для малых и средних предприятий Исламской Республики, активно экспортирующих продукты питания, бытовую технику и сухофрукты. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Генеральный директор Организации малых предприятий и промышленных городов Ирана Али Расулян сообщил журналистам IRNA, что Ереван и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании по расширению сотрудничества.

Расулян отметил, что Армения является государством — членом Евразийского экономического союза, которое может сыграть ключевую роль при трансформации в транзитный центр иранских товаров в Россию и европейские страны.

«Коридор отгрузки может быть использован для экспорта товаров, поставок технологий, оборудования, а также инженерно-технических услуг», — подчеркнул замминистра.

Говоря о своем визите в Армению в 2020 году и встрече с министром торговли Армении, Расулян заявил, что иранская организация выразила готовность проложить путь для размещения, планирования и строительства промышленных городов в соседней стране.

Он также указал на проведение первой выставки иранского производства и промышленных возможностей в Ереване, сообщив, что обе стороны согласились подготовить меморандум о взаимопонимании по расширению сотрудничества в области малых отраслей промышленности.