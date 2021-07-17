Тегеран, 17 июля, 2021, 08:28 — ИА Регнум. Американский цифровой и печатный журнал Hollywood Reporter назвал иранский фильм «Герой» режиссера Асгара Фархади претендентом на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля, который может вернуть Иран в гонку за «Оскар». Об этом сообщило иранское агентство IRNA 16 июля.

По данным Hollywood Reporter, иранский фильм, который был впервые представлен на Каннском кинофестивале, является огромной возможностью, чтобы получить Золотую пальмовую ветвь в 74-м туре мероприятия. Таким образом, фильм может увеличить шансы Ирана побороться за «Оскар».

«Герой» (Гареман) — это неореалистическая драма о морали, чести и, конечно же, социальных сетях в современном Иране.

Асгар Фархади, иранский сценарист и режиссер, получил две премии «Оскар»: один раз за картину «Разлука» (2011) и второй раз за фильм «Коммивояжер» (2016). Фархади неоднократно участвовал в Каннском кинофестивале с тремя фильмами: «Прошлое» (2013), «Продавец» и «Все знают» (2018).