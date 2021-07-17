Тегеран, , 07:36 — REGNUM Несмотря на повторное введение санкций США в отношении экспорта иранской нефти в период с 2018 по 2020 год, сокращение доходов от нефти на 91 процент и изъятие более 98,5 миллиарда долларов дохода, иранской администрации удалось нормализовать ситуацию в стране. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 16 июля.

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Выход администрации Трампа из ядерной сделки 2015 года в мае 2018 года затронул в основном банковский и нефтяной секторы Ирана. Власти США также стремились обнулить экспорт иранской нефти наряду с ограничением доступа к экспортным доходам. Хотя экспорт нефти никогда не снижался до нуля процентов, иранские власти столкнулись с растущим давлением, когда дело дошло до продажи и транспортировки нефти.

В связи с этим Тегеран попытался восполнить упущенную валютную выручку за счет экспорта нефтехимии и нефтепродуктов. Недавний доклад министерства иностранных дел демонстрирует, что в результате тотальной экономической войны за указанный период доходы от продажи нефти сократились примерно на 98,6 миллиарда долларов.

Так называемое максимальное давление оказывало воздействие на иранскую экономику, и страна не имела доступа к своим нефтяным доходам в банках других стран, включая Южную Корею и Ирак. Таким образом, Иран находился под растущим давлением, когда разразилась пандемия COVID-19, в связи с чем страна не могла закупать медицинское оборудование и лекарства.