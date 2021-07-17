Лима, , 02:51 — REGNUM Президентам Перу запретили выезжать из страны на протяжении одного года после истечения полномочий главы государства. Соответствующие поправки были приняты в конституцию республики, сообщает газета El Peruano.

Перу Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«По завершении президентского мандата экс-президент или лицо, занимавшее эту должность, остается на территории страны на срок не менее года, кроме случаев, когда выезд разрешен Конгрессом республики», — говорится в документе.

При этом просьбу экс-главы государства на выезд из страны должны поддержать в парламенте большинством на основании объективных причин, указанных в самой просьбе. Отмечается, что в Перу неоднократно бывшие президенты сталкивались с обвинениями в превышении должностных полномочий.

Причем обвинения выдвигались как во время их президентского срока, так и по окончанию мандата. Например, экс-президент Алехандро Толедо после окончания своего срока уехал в США, а в Перу с 2017 года добиваются его выдачи по обвинениям в коррупционных преступлениях.