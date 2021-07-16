Москва, 17 июля, 2021, 02:30 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате крупного дорожно-транспортного происшествия на Кутузовском проспекте в Москве, 17 июля сообщает пресс-служба столичного управления Госавтоинспекции.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

В ДТП, произошедшем у дома номер 76, столкнулись пять автомобилей. Погибшего считают предполагаемым виновником аварии. Мужчина выехал на встречную полосу. В ведомстве не исключают, что он мог уснуть за рулем.

Из-за инцидента перекрыта одна полоса дороги в направлении центра Москвы и четыре полосы, ведущие в Подмосковье. Сведений о других пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля легковой автомобиль сбил троих детей на пешеходном переходе на улице Авиаторов на западе Москвы. Двое из них были госпитализированы. Один из доставленных в больницу детей скончался.