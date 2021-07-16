Донецк, 17 июля, 2021, 02:12 — ИА Регнум. Несколько сотен домов остались без газоснабжения в Донецке после взрыва, произошедшего на газопроводе. Об этом 16 июля сообщило Донецкое агентство новостей (ДАН).

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

На месте работают сотрудники госконцерна «Донбассгаз» и следователи. После завершения всех необходимых процедур специалисты приступят к ремонту поврежденного участка газопровода.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля в Буденновском районе Донецка прогремел взрыв на газопроводе, а после вспыхнул сильный пожар, который удалось ликвидировать. Глава ДНР Денис Пушилин назвал произошедшее террористическим актом, который устроили боевики Вооруженных сил Украины.