Вашингтон, 17 июля, 2021, 01:49 — ИА Регнум. Требование проверить около 2,5 тыс. самолетов Boeing 737, эксплуатируемых американскими авиакомпаниями, выдвинуло Федеральное авиационное управление США (FAA). Об этом 16 июля передает телеканал ABC со ссылкой на документ.

Ronnie Macdonald Boeing 737

Речь идет о тестировании двух реле перепада давления в салоне на предмет выявления неисправностей в их работе. В ведовстве отметили, что подобные технические проблемы могут вызывать гипоксию у экипажа с последующей потерей контроля над самолетом.

FAA дало 90 дней на обследование самолетов и замену реле в случае обнаружения неисправностей.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня в Москве приземлился самолет А-321 со сработавшим датчиком неисправности передней стойки шасси.