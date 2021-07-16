Вашингтон, 17 июля, 2021, 01:23 — ИА Регнум. США направили около 2 млн доз вакцины против коронавирусной инфекции от компании Moderna на Украину, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в американском Белом доме.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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Сообщается, что препараты отправят через международную программу распространения препаратов COVAX, а также напрямую — в рамках помощи по борьбе с COVID-19. Также 3,5 млн доз вакцины от американской корпорации Moderna Соединенные Штаты передадут в Бангладеш.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу Белого дома США Джо Байдена и канцлера ФРГ Ангелу Меркель за попытки устранить риски для украинской стороны, связанные с началом работы газопровода «Северный поток — 2». При этом Зеленский остался недоволен тем, что Берлину и Вашингтону не удалось достигнуть общей позиции по этому вопросу.