Москва, 17 июля, 2021, 00:58 — ИА Регнум. Мальчик пяти лет, который был доставлен в больницу после дорожно-транспортного происшествия на западе Москвы, умер. Об этом 17 июля в своем телеграм-канале сообщает департамент транспорта российской столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Больничная палата

Информация о втором госпитализированном ребенке не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля легковой автомобиль сбил троих детей на пешеходном переходе на улице Авиаторов на западе Москвы. Двое из них были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.