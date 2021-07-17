17 июля 2021 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 13:37 — REGNUM Совместное заявление американского президента Джозефа Байдена и канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что США и Германия имеют разногласия по «Северному потоку — 2», однако едины во мнении, что Украина должна сохранить статус газового транзитёра, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 17 июля в социальной сети Facebook.

Поставка газа Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это нам в России решать, как и через кого прокачивать. Гопники из незалежноштопаной обломаются!» — пишет Евгений С.

Многие пользователи отмечают, что вся эта истерика вокруг транзита газа через украинскую территорию им уже осточертела. Граждане убеждены, что Украина просто не хочет терять деньги от своего выгодного положения.

«Как уже надоела эта история с газом! Пусть Украине поставляют сжиженный газ Америка, Польша, Прибалтика. Но нет, Украина хочет транзит газа из России, чтобы иметь деньги за транзит газа и плюс незаконный отбор газа. На самом деле они хотят воровать газ, как это делали всё время, и не платить за газ. Так не надо Украине покупать газ у России — «агрессора». Достала уже Украина все страны», — указывает Людмила М.

Газовый транзит Bnews.kz

Некоторые комментаторы уверены, что Украина в любом случае не потеряет транзит газа через свою территорию, но его объёмы могут серьёзно сократиться.

«Конечно, Украина останется страной «транзитёром». Только определять объёмы транзита будет Германия и Газпром, которым слишком много газа в транзитной украинской трубе больше не понадобится», — отмечает Михаил Г.

Часть людей считает, что Украина ведёт себя крайне беспринципно. Киевские власти обвиняют Москву в агрессии, но не желают при этом терять российский транзитный газ.

«А как же брать газ можно у агрессора? Т. е. когда надо газ — берём! А когда облить грязью — агрессор! Вот она — беспринципность Украины! Подлость, точнее, если учитывать, что кричали украинские болельщики о президенте России, что о нём говорят, как обливают Россию и истребляют русских в Донецке обстрелами вечными, что придумали для русскоязычного населения на Украине. Но это у них так всегда было, есть и, судя по всему, будет», — поделилась своим мнением Irena G.

Поставка газа Иван Шилов © ИА REGNUM

Ряд пользователей указывает на то, что Украина, вместо того чтобы наладить отношения с Российской Федерацией, продолжает ухудшать ситуацию, что, в свою очередь, никак не позволяет ей сохранить транзит российского газа через свою территорию.

«Вот свиньи! Украина будет на хабе зарабатывать за счёт российского газа, и она же будет активно действовать против России. Ноги мыть и воду пить должны после войны и благодарить за газ, который оставляет на рынке продукцию страны конкурентоспособной. А Украина сама выбрала себе «остаточно прощевай» и финал сказки «О рыбаке и рыбке». Уплыла рыбка, оставив на берегу жадную старуху у разбитого корыта», — считает Елена С.

Отдельные комментаторы напомнили, что истерика вокруг данного вопроса не стоит и выеденного яйца, ведь Украина в любом случае не останется без газа.

«А чего они переживают? Германия будет реверсом поставлять газ в Украину из газопровода «Северный поток — 2», — предполагает Евгений Ч.

Напомним, 16 июля американский президент Джозеф Байден и канцлер ФРГ Ангела Меркель заявили на совместной пресс-конференции о том, что США и Германия имеют разногласия по «Северному потоку — 2», однако едины во мнении, что Украина должна сохранить статус газового транзитёра.